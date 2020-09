Pas de réduction des primes maladie pour les sinistrés du Covid-19

Il n’y aura pas de réduction des primes d’assurance-maladie pour les personnes en difficultés financières à cause du Covid-19. Une motion déposée par Les Verts en demandait une telle mesure à mettre sur pied « de la manière la plus simple possible ». De plus, le texte entendait étendre le rabais aux personnes bénéficiant déjà d’une réduction des primes.

Ces deux propositions ont été largement balayées mercredi par le plenum. La directrice de l’intérieur et de la justice Evi Allemann a indiqué qu’en cas d’acceptation du texte, il aurait fallu modifier de manière radicale le système des primes et que cela « ne se ferait pas du jour au lendemain ». De fait, la ministre a conclu que les effets escomptés seraient inefficaces car arrivant trop tard. /jrg