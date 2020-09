Quid des fillettes voilées dans les écoles bernoises?

Des élus s’interrogent de la présence de fillettes voilées dans les cours d’école et les crèches bernoises. Le PDC Mohamed Hamdaoui et l’UDC Mathias Müller ont déposé une interpellation à ce sujet. Les deux députés de la région demandent aux autorités scolaires quelle est la proportion de fillettes qui fréquentent les établissements cantonaux et portent des voiles ou des vêtements islamistes et si cet habillement, potentiellement imposé par les proches, n’est pas contraire au principe de l’égalité des genres. Ils souhaitent aussi savoir quelles sont les recommandations pour le corps enseignant confronté à ces cas et comment ces petites filles sont soutenues dans leur quotidien. /nme