Motion déposée pour abroger la limitation de durée dans les commissions

Plus d'inconvénients que d'avantages

Anne-Caroline Graber argumente sa motion en expliquant notamment que « dans l’idéal, les membres d’un législatif ne devraient jamais restreindre leurs droits et leurs prérogatives, sauf s’ils le font pour des raisons d’organisation évidentes telles que le temps de parole de leurs interventions à la tribune ». La députée UDC avance également que cette limitation « implique que les commissions et même le Grand Conseil dans son ensemble se privent d’une part importante de très nombreuses compétences », notamment par le fait qu’un spécialiste de la santé doive quitter la commission de la santé et des affaires sociales après huit ans alors qu’une autre commission correspondrait moins à ses compétences. /lyg