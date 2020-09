Page de vie : Branca Scheidegger

Branca Scheidegger se dévoile aujourd'hui dans page de vie. Cette Biennoise qui vient juste de célébrer son trentième anniversaire cumule les casquettes de chorégraphe, danseuse et professeure. Elle enseigne aujourd'hui la danse urbaine à Zurich dans une haute école spécialisée et s'investit dans de nombreux projets artistiques régionaux. Pour se former et se faire sa place sur la scène culturelle, la jeune femme n'a pas hésité à quitter le pays.