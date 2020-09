Tramelan sans lumière pendant la nuit

Les Tramelots seront dans le noir total de 00h30 à 05h30 toutes les nuits. Le Conseil général a accepté lundi soir le projet d’extinction de l’éclairage public par 27 oui, six non et deux abstentions. Réunis pour la deuxième fois dans la salle de la Marelle, afin de respecter les distances sociales, le législatif a longuement débattu sur le projet. Si les objectifs d'écologie et d'économie ont été entendus, un point doit encore être éclairci : les passages piétons. L’UDC s’est montrée sceptique quant à l’idée de les laisser dans l’obscurité totale. Pour Christophe Gagnebin, conseiller municipal en charge de l’urbanisme et de l’environnement, il y a des solutions: