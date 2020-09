Page de vie - Joane Chopard

On plonge dans l'univers sucré et artistique d'une maman imérienne. Joane Chopard, plus connue dans son milieu sous son nom de scène "Mademoiselle fait des gâteaux" a amorcé il y a 3 ans et demi un virage drastique dans sa vie professionnelle. Cette infirmière de 39 ans a quitté sa blouse blanche pour son tablier de cuisine. Depuis, elle vit de sa passion: le cake design. Elle passe des heures à travailler ses figurines en pâte à sucre et rien n'entame sa motivation.