Page de vie: Jean-Luc Gyger

Rencontre ce lundi avec Jean-Luc Gyger, ferblantier de métier et féru de sport. Cette jeune cinquantenaire a cumulé les casquettes de professeur de ski, de natation mais aussi de collaborateur pour le Bureau de prévention des accidents. Aujourd’hui et depuis 6 ans, il passe ses journées au bord des bassins de la piscine de l’Orval à Bévilard où il officie comme chef d’exploitation. Père de deux enfants, il vit avec sa petite famille dans une maison isolée aux Ecorcheresses, non loin de son village d’enfance, Souboz. Une enfance dans une fratrie de huit et rythmée par les travaux agricoles :