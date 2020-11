Le Grand conseil en bref

Le Grand Conseil bernois s’est penchée sur une partie des affaires concernant le Département de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. Il aura dû le faire en un jour puisque les discussions concernant le budget 2021 ont pris plus de temps que prévu. Au menu de ce mercredi : la stratégie de la santé pour les dix prochaines années ou encore les soins palliatifs dans l’Arc jurassien.

Stratégie de la santé du canton 2020-2030

Le Grand Conseil devait prendre connaissance de la « Stratégie de la santé du canton de Berne 2020-2030 ». Les députés ont accepté mercredi après-midi ce rapport ainsi qu’une partie des déclarations de planification proposée. Le Conseil-exécutif a construit sa stratégie sur 6 axes. Il souhaite notamment augmenter les compétences de la population en matière de santé, encourager la collaboration interprofessionnelle et agir systématiquement contre la pénurie de personnel qualifié ou encore maîtriser la hausse des coûts. A noter encore que des stratégies partielles vont toucher des domaines précis comme les soins de longue durée ou encore la promotion de la santé et la prévention.

Soins palliatifs BEJUNE

Le législatif bernois a accepté un crédit de projet concernant l’association pour le développement des soins palliatifs BEJUNE. Celui-ci se montera à 230'000 francs par an pour la période 2021-2025. Le directeur de la santé, Pierre Alain Schnegg a précisé avant la décision du Grand Conseil que le budget a toujours été respecté. Pour rappel, les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel octroient à l’ADSP BEJUNE une subvention d’exploitation. Elle est constituée pour chacun d’entre eux d’une contribution fixe de 90'000 francs et d’une somme variable proportionnelle à la population desservie.

Près de 24 millions pour des applications TIC

Les députés bernois ont approuvé un crédit-cadre de près de 24 millions de francs pour les technologies de l’information et de la communication (TIC). Celui-ci concerne les années 2021-2023. Peu avant le vote, le directeur du DSSI, Pierre Alain Schnegg a tenu a rappelé l’importance de la digitalisation. Il a également indiqué que le canton de Berne devait combler son retard. A noter que la présente autorisation de dépenses est soumise au référendum facultatif et doit être publiée dans la Feuille officielle du canton de Berne.

Plusieurs motions au programme

Le législatif bernois a également dû se prononcer sur de nombreuses motions ce mercredi. Il a par exemple rejeté par 96 voix, contre 49 oui et deux abstentions, le texte intitulé « Distribution gratuite de masques d’hygiène aux personnes démunies ». Le Grand Conseil a suivi la recommandation du Conseil-exécutif qui indiquait que fournir gratuitement des masques aux bénéficiaires de l’aide sociale créerait une inégalité de traitement au sein de la population.

La motion qui demandait au gouvernement bernois de mettre en place un centre cantonal de protection contre les violences a été adoptée sous la forme moins contraignante du postulat.

La soirée s’est terminée avec le texte intitulé « Garantir des prestations extrahospitalières de haute qualité dans tout le canton de Berne ! ». Le Grand Conseil a accepté sous la forme du postulat le point 1 qui voulaient que les prestations spéciales soient renforcées. Il a également adopté les deux autres points mais sous forme de motion. Le numéro 2 concernait les temps de trajet et les frais de déplacement liés aux prestations extrahospitalières. Le point 3, l’allongement de la durée des contrats. /sbo