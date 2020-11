De la transparence dans les chiffres

Davantage de transparence dans les chiffres bernois du Covid-19. C’est la demande formulée au Grand Conseil par les députés PSA Maurane Riesen et Peter Gasser, qui ont déposé deux questions écrites en début de session. Et force est de constater que les autorités ont donné suite sans attendre à cette requête. Depuis mercredi, elles diffusent à nouveau des chiffres précis par arrondissement sur le site www.be.ch, et non pas seulement pour l’ensemble du canton. Maurane Riesen s’en réjouit. Elle affirme que cette transparence est très importante dans la lutte contre la pandémie, puisqu'elle livre de précieuses informations.







Bienne et le Jura bernois particulièrement touchés



Ces chiffres livrent aussi des enseignements. En nombre de cas positifs par semaine, le Jura bernois et Bienne ont connu des taux élevés en comparaison cantonale mais aussi intercantonale. La semaine du 16 au 22 novembre, les valeurs étaient ainsi plus hautes que dans le canton du Jura où des mesures plus drastiques ont été prises (Jura bernois 264 cas ; Bienne 337 ; Jura 240). Maurane Riesen y voit un problème. Elle appelle a plus de concertation dans une région de l’Arc jurassien où les mouvements sont nombreux, aussi pour éviter le tourisme des restaurants.

Le nombre de cas par jour baisse un peu partout désormais, mais s’il devait augmenter à nouveau dans le Jura bernois, Maurane Riesen et Peter Gasser lancent cet appel au Conseil-exécutif: Il faut impérativement agir de manière précise dans la région, en concertation avec les cantons voisins, pour permettre une action plus ciblée, et donc plus efficace. /oza