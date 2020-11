Toujours pas de vote pour les étrangers

Les communes bernoises ne pourront pas octroyer le droit de vote à leurs résidents étrangers, même sous conditions. Le Grand Conseil a rejeté d’un souffle (76 non, 68 oui et 3 abstentions) jeudi matin une motion de la Biennoise Samantha Dunning. C’est un nouvel échec pour les partisans d’une extension des droits populaires dans le canton de Berne. Le législatif cantonal avait déjà balayé une motion en ce sens en novembre 2017. Le peuple s'était aussi prononcé à plus de 70% en défaveur de l’initiative constitutionnelle « vivre ensemble – voter ensemble » en 2010. La socialiste Samantha Dunning regrette évidemment ce résultat, qui n'était selon elle qu'un petit pas vers l'extension des droits populaires. Chaque commune aurait en effet eu la possibilité de choisir son mode de fonctionnement en vertu de ses propres réalités démographiques et de sa sensibilité.