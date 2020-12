Faire la lumière sur la région du Lac bleu

Demande de mise en place d'une CEP





La première motion débattue émane des Verts et demande la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire (CEP) à la place de la commission de gestion, pour faire la lumière sur la situation, la responsabilité de la BLS et de l’entreprise Marti, mandatée pour gérer l’élimination des déchets.

Les partis politiques se sont exprimés tour à tour à la tribune avec le même argument contre cette motion : la commission de gestion est la plus apte à faire cette enquête en raison de son expérience, de ses connaissances et de la possession de moyens humains pour y parvenir. La commission qui a d’ailleurs déjà commencé le travail. Il faudrait donc repartir du point de départ pour former une commission d’enquête parlementaire, ce qui prendrait du temps et coûterait bien plus cher. La motion a donc été largement balayée.