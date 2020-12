La LPEP sous toit au Grand Conseil

Le projet de loi sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants (LPEP) passe facilement la rampe en première lecture au Grand Conseil. Les députés ont validé jeudi, à l’unanimité moins une voix, ce nouveau cadre légal qui vise à remédier aux lacunes du système actuel en misant sur une clarification des processus et une amélioration de la transparence. Les dossiers ne seront plus que gérés par deux Directions et non quatre comme actuellement. La nouvelle loi prévoit également une prise en charge des enfants dans le besoin sans tenir compte d’un éventuel handicap. Un traitement égalitaire qui réjouit la socialiste biennoise, Samantha Dunning :