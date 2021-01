Page de vie : Gaétan Gris

Rencontre ce lundi avec Gaétan Gris. Ce Chaux-de-fonnier de 45 ans manie les sprays comme personne et pour cause, il est artiste-graffeur depuis plus de 30 ans. Ses peintures ornent les façades de la région et même de la Suisse entière. C’est sous le nom de « Soy » qu’il évolue dans le milieu particulier de cet art de rue. D’ailleurs, pourquoi ce pseudo ?