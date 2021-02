Page de vie : Carlo Brugnoli

Carlo Brugnoli a visité l’Afrique plus de 80 fois durant les 45 ans où il a activement travaillé pour la mission chrétienne. Durant plusieurs décennies, il a multiplié les missions d’évangélisation sur le terrain africain, parfois en restant plusieurs mois sur place. Son riche parcours et ses multiples rencontres l’ont aussi poussé à se lancer dans l’écriture de plusieurs ouvrages. Quatorze livres qu’il destine à un public le plus large possible :