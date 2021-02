Tramelan cède une parcelle à Soprod SA

Une commission pour l'égalité hommes-femmes

Le groupe Débat et le Parti socialiste se sont faits les auteurs d'une motion commune déposée lundi soir. Ils demandent aux autorités de créer une commission non permanente pour l'égalité hommes-femmes. « Seules cinq femmes sont élues dans ce conseil sur 37 membres. Cette situation est intenable », a défendu Vital Gerber (Débat), premier signataire. L'objectif de la commission serait d'étudier et de soumettre des mesures concrètes en vue des élections municipales de 2022 de manière à augmenter significativement le pourcentage de femmes élues. La motion cite l'exemple du canton du Jura, qui a élaboré une charte interpartis, et envisage pourquoi pas l'adaptation du Règlement sur les élections. L'intention est de pouvoir créer la commission au mois de juin. /oza