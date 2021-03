Le statut particulier au menu du Grand Conseil

La session de printemps du Grand Conseil s’ouvrira lundi à Berne, toujours pas au Rathaus mais à BernExpo pour des raisons sanitaires. Au menu, deux semaines et demi de débats, et un point qui intéressera particulièrement la Députation francophone. Il s’agit de la révision de la Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne. L’objectif de celle-ci est de renforcer les compétences de la région, notamment dans la répartition et l'utilisation des subventions au Conseil du Jura bernois. La modification de la loi représente la dernière étape du projet Statu Quo+. Présidente de la Députation francophone, Sandra Roulet Romy se montre très confiante quant à l’issue du vote :