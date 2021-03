Page de vie : Marcello Pigozzo

Après une son enfance à déambuler dans les plus grands hôtels de la planète, Marcello Pigozzo a naturellement suivi les traces de ses parents en faisant carrière. lui aussi, dans l’hôtellerie de luxe. Sa carrière l'a fait voyager et travailler dans les plus grands établissements mais aujourd’hui c'est au pied du Chasseral qu'il dispense son savoir-faire aux côtés de son épouse. C’est d’ailleurs durant sa formation en Suisse qu’il a fait connaissance avec celle qui deviendra sa femme et associée. Il a, sans le vouloir, à nouveau suivi le schéma familial puisque ses parents s’étaient aussi rencontrés dans ce même établissement :