Covid-19 : crédits largement dépassés

Les dépenses liées à la pandémie ont occupé brièvement les députées mardi matin au Grand Conseil. Il s’agissait d’approuver deux importants dépassements de crédits. Le premier concerne l’Office du médecin cantonal, plus précisément la catégorie « Protection de la santé et service sanitaire » . Un montant de 2,1 millions était au budget de 2020, le dépassement atteint plus de 11 millions de francs en raison du Covid-19. Il a fallu massivement investir pour les tests, leur financement, la mise en place des centres de dépistages, le traçage, la permanence téléphonique puis, plus tard, la mise en place de la stratégie de vaccination.



Le deuxième crédit est lié à l’Office du pharmacien cantonal et à l’achat de matériel. On parle de masques, de blouses, de gants. Du matériel de protection qui n’a pas été facile à obtenir en raison de la forte demande mondiale, c’est ce qu’a rappelé le président du gouvernement Pierre Alain Schnegg. Dans ce domaine, sans surprise, le dépassement est très important. Un crédit d'1,3 million de francs était au budget l’an dernier. Ce sont près de 43 millions supplémentaires qui ont dû être dépensés.

Au vu des circonstances, les deux dépassements de crédits ont été approuvés par le Grand Conseil. /oza