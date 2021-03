Vers une hausse du prix des plaques

Cette modification législative ajoute des considérations écologiques dans le calcul de la taxe sur les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les minibus. Le Conseil-exécutif et le Grand Conseil espèrent que ces nouveautés inciteront les usagers à choisir des véhicules aussi respectueux de l'environnement que possible. La révision doit rapporter des recettes supplémentaires de 40 millions de francs environ à l'Etat. A droite, on souhaite que cette somme puisse être utilisée pour réduire la quotité d'impôt pour les personnes physiques. La gauche s'oppose à cette idée de vases communicants. Ce point précis sera rediscuté en vue de la deuxième lecture.





L'UDC au front

C'est en vain que les députés de l'UDC ont manifesté leur opposition à toute hausse de l'impôt sur les véhicules à moteur. A l'appui de sa position, le parti a rappelé que le peuple bernois avait approuvé il y a quelques années une réduction de 100 millions de francs de l'impôt sur les véhicules. Pour l'UDC, ce projet annihile cette décision populaire prise il y a huit ans. Elle considère qu'il s'agit là d'une violation des droits populaires. Le parti estime aussi que les habitants des régions rurales sont une nouvelle fois pénalisés, eux qui ont souvent recours à des véhicules lourds. Le député de Corgémont Etienne Klopfenstein ajoute que les véhicules électriques, qui seraient favorisés dans la nouvelle loi, ont aussi un impact sur l’environnement.