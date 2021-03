Une plateforme numérique pour la vaccination « efficace »

La plateforme numérique pour la vaccination semble être satisfaisante dans le canton de Berne. C’est en tout cas ce que le Conseil-exécutif a répondu mercredi à la question écrite de la député verte Moussia de Watteville et du démocrate-chrétien Mohammed Hamdaoui. Les deux députés au Grand Conseil se montrent critiques face au système actuellement en vigueur. Ils dénoncent notamment une panne ou du moins une surcharge du système d’enregistrement. Des couacs réguliers selon eux. « Est-il sain et raisonnable de passer son temps à courir après le vaccin », c’est la question qu’ils ont posé au gouvernement. Ils lui ont aussi demandé d’améliorer la plateforme numérique, mais aussi d’ouvrir les vaccinations en pharmacie au plus vite. Dans sa réponse, le Conseil-exécutif rappelle que la plateforme VacMe a déjà permis l’inscription de 300'000 personnes, c’est près du tiers de la population bernoise. Mais aussi le traitement de 100'000 actes de vaccination. Pas de quoi crier au scandale donc. Quant à la vaccination dans les pharmacies, elle sera possible dès que les doses seront disponibles en suffisance. /oza-lge