Le 30km/h de la route de Reuchenette en sursis?

La limitation de vitesse de la route de Reuchenette à l’entrée de Bienne divise le Grand Conseil. Les membres du parlement cantonal se sont penchés mercredi sur une motion (à valeur de directive) de Sandra Schneider. La députée UDC domiciliée dans la cité seelandaise demandait la suppression du 30km/h sur les 900 mètres concernés et un retour à la législation initiale soit une limitation à 50km/h. Son intervention a divisé l’hémicycle puisqu’elle a été adoptée sous forme de postulat à une voix près (76 voix contre 75). Sandra Schneider se réjouit vivement de cette adoption. L'élue agrarienne, par ailleurs Conseilllère de ville biennoise, considère que le tronçon est devenue beaucoup plus dangereux depuis l'abaissement de la vitesse car « les véhicules et les cyclistes roulent à la même cadence à la descente et se cotoient sur une distance relativement longue avec les risques que cela comporte ».

Avant de reprendre le dossier et d’examiner l’option d'une éventuelle suppression de la limitation à 30km/h à la route de Reuchenette, le Conseil-exécutif souhaite que le Bureau de prévention des accidents se positionne sur le cas. /nme