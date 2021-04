Page de vie : Daniel Bloch

Notre chronique dresse ce lundi le portrait de Daniel Bloch. A 58 ans, il a repris les rênes de la chocolaterie familiale basée à Courtelary il y a plus de 15 ans. C’est son grand-père qui avait fondé l’entreprise en 1929 à Berne avant de la transférer dans la région en 1935. La famille s’installe à La Chaux-de-fonds et c’est d’ailleurs le climat de la localité – plus que les douceurs chocolatées – qui a marqué l’enfance de Daniel Bloch :