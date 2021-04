Tramelan : Conseil général divisé sur l’Hôtel de Ville

Le Conseil général de Tramelan soutien de peu le projet de rénovation globale de l’Hôtel de Ville. Les élus tramelots ont longuement débattu lundi soir lors de la séance du législatif au sujet d’un crédit d’engagement de plus de 2,5 millions de francs (2'570'000 francs) pour rénover, moderniser et remettre aux normes pour les personnes à mobilité réduite le bâtiment. Ils ont finalement donné un préavis favorable à la population, qui votera le 13 juin prochain, avec seize oui, treize non et cinq abstentions. Le dossier est sur la table des autorités depuis plus de 20 ans. Il devait s’inscrire dans une volonté de centraliser les administrations. Le Conseil municipal a cependant renoncé à trouver un lieu commun et décidé de se focaliser sur la rénovation de l’Hôtel de Ville, un bâtiment protégé qui vieilli. André Ducommun, conseiller municipal en charge des bâtiments publics explique pourquoi, après tant d’années, le projet d’aujourd’hui est le bon :