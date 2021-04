Page de vie : Reto Steinemann

Reto Steinemann a le goût de l'aventure et des challenges. Après une brillante carrière de cuisinier à Lima au Pérou, il décide de saisir une nouvelle opportunité professionnelle dans la ville de son enfance. Depus 2017, il officie comme agent de détention à la prison de Moutier. Mais avant cela, il a fait valoir son talent dans les cuisines du Swisshôtel dans la mégapole de Lima. Durant ces deux décennies péruviennes, il rencontre sa future épouse et devient papa de deux garçons. En tant que famille biculturelle, il a fallu trouver l’équilibre et faire des choix, notamment en matière d’éducation :