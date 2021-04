Les EMS en péril à cause de la pandémie

Les EMS subissent de plein fouet la pandémie. Le taux d’occupation des établissements est également en baisse, certaines personnes refusant d’y installer leur proche par peur de la contamination ou de ne plus pouvoir leur rendre visite. Sandra Roulet-Romy demande au canton de Berne de soutenir ces institutions. La députée socialiste au Grand Conseil, dans son interpellation déposée mercredi, souhaite savoir quel soutien financier le canton prévoit pour les EMS avec les coûts supplémentaires qui découlent de la pandémie et pour compenser les pertes liées à la sous-occupation des lits. L’élue de Malleray précise encore que les établissements médico-sociaux ont dû dépenser plus d’argent ces derniers mois en engageant du personnel ou en augmentant l’achat de matériel de protection. /sbo