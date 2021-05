« Mettre ces initiatives en application poserait problème »

Les deux initiatives pour interdire les pesticides dans l’agriculture, l’UDC du Jura bernois n’en veut pas. Ces deux textes, intitulés : « pour une eau potable propre et une alimentation saine » et « pour une Suisse libre de pesticides de synthèse », sont soumis au vote le 13 juin prochain dans notre pays. Après avoir accueilli le camp du deux fois « oui » dans La Matinale, nous avons reçu mardi celui du deux fois « non ». Etienne Klopfenstein, député UDC au Grand Conseil, est venu exprimer cette position. Il commence par nous dire pourquoi, malgré la perte de la biodiversité, la destruction du sol et la péjoration de la qualité des aliments brandis par les initiants, il faut refuser ces textes le 13 juin :