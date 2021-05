Page de vie : Maja Gutknecht

Maja Gutknecht aime vivre au gré des défis que la vie lui propose. Après des années à oeuvrer dans les soins, elle a décidé de retourner sur les bancs d’école pour décrocher sur le tard son CFC d’assistante en soins et santé communautaire. Elle cumule aussi à ses heures perdues les casquettes d’auteure et de musicienne. Après un premier album en 2017, elle en sort un second en 2020. Un album entièrement composé de ses propres textes. Il a aussi fallu livrer un travail conséquent pour mettre en musique les mots :