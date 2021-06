L’enseignement immersif passe la rampe

Le Grand conseil bernois a accepté jeudi la motion, transformée en postulat, et intitulée « Vivre le bilinguisme dans le canton de Berne – pour un enseignement immersif de la seconde langue nationale » du député de Reconvilier Tom Gerber. Les deux points du texte ont été votés séparément. Les élus ont décidé de ne pas les classer non plus.

A la tribune, l’élu PEV de Reconvilier et porteur du texte Tom Gerber a indiqué à ses collègues que « c’est bien l’exercice de la langue, combiné avec un enseignement de qualité qui est le meilleur gage de réussite ». A l’aise dans les deux langues, le député évangélique est passé d’une langue à l’autre durant toute son intervention.

Si l’idée de proposer des disciplines en immersion a séduit de nombreux élus, ils ont été plusieurs à pointer les difficultés pour généraliser une telle pratique. Virginie Heyer a donné son village de Perrefitte en exemple en expliquant qu’avec des classes à degrés multiples et des enseignants à temps partiel cela serait difficile à mettre en place. /sbo