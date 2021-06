Le Grand conseil bernois a refusé jeudi d’adopter une motion, transformée en postulat, qui souhaitait notamment alléger la charge des entreprises qui forment des apprentis. Les députés l’ont refusé par 76 non, 69 oui et 1 abstention. Le motionnaire de Bévilard, Peter Gasser, s’est dit déçu du résultat. Ce dernier souhaitait que ce fonds soit alimenté grâce à une cotisation annuelle versée par les entreprises et sociétés privées et publiques. /sbo