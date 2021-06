Pollution à Reconvilier : le canton participera

Ces surcoûts, la Députation les juge injustes. Le pollueur n’existe plus, et il n’est pas normal que le contribuable paye les pots cassés. Un avis d’ailleurs partagé par le Conseil-exécutif, qui a recommandé l’adoption de la présente motion et un soutien en puisant par exemple dans le Fonds pour la gestion des déchets. Une prise de position qui réjouit la députée verte de Tramelan Moussia de Watteville :