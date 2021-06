Page de vie : Stéphanie Mérillat

Stéphanie Mérillat a donc toujours eu un pied dans le monde du sport et l'autre dans celui du marketing. Aujourd'hui et depuis plus de près de 15 ans, elle gère, avec son frère, l'agence immobilière familiale fondée par son papa, Serge. Mais avant cela, ses journées étaient rythmées par une cadence bien différente lorsqu'elle était employée au Club Med. Le retour au bercail n'a pas dont pas forcément été aisé, du moins au début: