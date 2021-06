Le législatif tramelot expéditif

Une séance sans histoire pour le Conseil général de Tramelan. Réunis lundi soir à la salle de la Marelle, les élus du législatif ont rapidement traité tous les points à l’ordre du jour. Les comptes communaux 2020 ont été accepté à l’unanimité et sans discussion puisqu’ils présentent un excédent de revenus de 457'185 francs au compte global, alors que le budget planchait sur un déficit de 843'013 francs. Présentée lundi soir, la troisième étape de la révision du plan d’aménagement est en cours et avance bien, selon le chef de projet d’ATB SA, Marcel Baerfuss. À noter également qu’un changement au bureau du Conseil général a été opéré. Pour pallier à la démission avec effet immédiat du PLR Raphaël Maire au 20 avril 2021, le Conseil général a nommé la libérale radicale Myriam Tellenbach au bureau et en tant que scrutatrice.





Tramelan veut participer à la CarteCulture

La CarteCulture, qui permet aux familles au budget modeste de bénéficier de rabais pour avoir accès à des offres de loisirs, de culture, de sport ou de formation, est disponible dans toute la Suisse, mais pas encore dans le Jura bernois. Vital Gerber, du Groupe Débat, a donc déposé un postulat pour inviter la commune de Tramelan à évaluer la possibilité de devenir une commune de la CarteCulture et à solliciter les institutions régionales, comme le Conseil du Jura bernois ou encore Jura bernois.Bienne, pour que cette offre soit développée plus largement dans la région. Le Conseil municipal a informé être favorable à une participation de Tramelan à cette CarteCulture pour autant que cela crée une synergie régionale. Les élus, par 34 oui et 5 non, ont accepté le postulat et demandent donc à l’exécutif de contacter et collaborer avec les institutions régionales pour étendre le projet à tout le Jura bernois.





La révision du règlement sur les commissions permanentes repoussée

Un point de l’ordre du jour n’a pas été discuté : la révision du règlement sur les commissions permanentes. Les élus ont estimé que cette révision intervenait trop tôt et que le règlement devrait prochainement être à nouveau révisé car plusieurs dossiers sont encore en cours, notamment celui de la crèche municipale « Maison de l’enfance Les Lucioles » et donc qu’il valait mieux attendre. Les 34 membres présents ont accepté de ne pas entrer en matière sur le sujet. /lyg