Une commission en faveur du droit de vote dès 16 ans

Le Grand Conseil bernois se penchera bientôt sur l’idée d’un droit de vote dès 16 ans. Ce projet de loi sera examiné par le législatif lors de sa session d’automne. Ce jeudi, c’est la Commission des institutions politiques et des relations extérieures qui a communiqué sa position. Elle a décidé de recommander cette réforme au Grand Conseil par 8 voix contre 6 et une abstention.

Selon la commission, il s’agit d’une valeur ajoutée pour la démocratie. Elle estime que cela permettrait aux jeunes de s’exprimer le plus tôt possible, alors que ce sont eux qui seront concernés par les politiques décidées aujourd’hui. La commission s’attend à ce que s’ils ont le droit de voter, les plus jeunes seront davantage motivés à exercer leurs droits politiques. /comm-vja