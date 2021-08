Page de vie : Lisiane Zbinden

Lisiane Zbinden a grandi à Moutier et n'a jamais quitté la localité : "une affaire de coeur" selon elle. Cette Prévôtoise pure souche de 33 ans tient les rênes d’une crèche à Crémines depuis cinq ans. Outre son intérêt pour la petite enfance, elle nourrit aussi une passion pour le rallye. En 2014, elle vit sa première course dans le siège de co-pilote et ne le quittera plus. Pourtant, au niveau professionnel, rien ne la relie au monde automobile :