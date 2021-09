Un retour au Rathaus attendu

Plusieurs interventions de députés régionaux seront également traitées ces prochains jours. Une motion de Jean-Luc Niederhauser (PLR, Court) souhaite revoir la procédure d'implantation pour les parcs éoliens, l'idée étant notamment de gagner du temps et surtout d'éviter les camouflets au bout de longues procédures. De son côté, Anne-Caroline Graber (UDC, La Neuveville) demande une baisse des émoluments perçus par l'Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, ceux-ci étant jugés excessifs. Citons encore la motion de Sandra Roulet-Romy (PS, Malleray) pour la mise en place d’une structure adéquate apte à assurer l’accueil des adolescents et des jeunes en grande difficulté.





Voter dès 16 ans ?



Autre objet important : la modification de la loi sur les droits politiques qui devrait permettre aux jeunes de voter dès 16 ans. Les débats s’annoncent intenses, avec des positions qui varient même au sein des partis, explique Pierre-Yves Grivel :