Page de vie : Patrick Maurer

Patrick Maurer a fondé, avec sa partenaire de vie et de scène, son école de danse de salon en 2007, tout en jonglant avec son emploi de dessinateur de réseau dans une société électrique du vallon de St-Imier. Après plusieurs années à concourir sur le plan international, il a ressenti une envie de plus en plus pressante de partager son amour pour la danse et de l'enseigner. C'est finalement un coup de cœur immobilier qui a donné la première étincelle pour la création de la Platinum Dance Academy :