Le climat introduit dans la constitution ?

Le climat sera au menu des prochaines votations bernoises. Les électeurs du canton devront dire, le 26 septembre, s’ils acceptent d’introduire un nouvel article dans la constitution cantonale. Celui-ci porte donc sur le climat. Le Grand Conseil bernois a adopté cette modification de la constitution par 98 voix contre 44 et 10 abstentions. Il n’y a donc qu’une minorité qui s’y oppose. Elle est formée principalement d’élus UDF et UDC. Le député agrarien de Corgémont, Etienne Klopfenstein, nous explique pourquoi il glissera un non dans l’urne.