Adieux au législatif de St-Imier

Séquence émotions jeudi soir à la salle de spectacles de St-Imier pour la séance automnale du Conseil de ville. Ce n’est pas tant l’ordre du jour, pourtant fourni de dossiers importants, qui a chamboulé les cœurs mais bien les adieux de Patrick Tanner. Le maire de la commune imérienne rendra son tablier la semaine prochaine et il a vécu jeudi son dernier face à face avec les membres du législatif. Pour cette ultime et 38 ème séance en tant que chef de l'exécutif, l'épouse et les filles de Patrick Tanner étaient présentes dans le public et c’est d’ailleurs en s’adressant à elles dans son discours d’introduction que l’émotion a été la plus vive pour Patrick Tanner :