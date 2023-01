St-Imier : le législatif est d'attaque

Le Conseil de ville de St-Imier a vécu sa première séance de l’année mercredi sous son nouveau visage. Les élus se sont retrouvés sous les combles de l’école primaire – la salle habituelle étant exceptionnellement occupée pour d’autres usages - afin de vivre leur réunion constitutive. L’ordre du jour était exclusivement consacré à des nominations pour l’année en cours (bureau) mais aussi pour l’intégralité de la législature 2023-2026 (commissions permanentes et délégués municipaux).

Un législatif rajeuni

Faute de président, et selon la tradition imérienne, c’est le socialiste Michel Ruchonnet qui a ouvert la séance en sa qualité de doyen de l’assemblée. Il a ensuite rapidement passé le témoin au nouveau président du législatif, Christian Tharin. L’élu PLR a été nommé à l’unanimité à la tête du bureau pour l’année en cours. Il sera épaulé dans sa tâche par Hervé Shimuna (ARC) et Vital Carnal (PS), nommés respectivement 1er vice-président et 2ème vice-président.

Cette séance marquait aussi la première rencontre officielle entre l’exécutif et son parlement pour cette nouvelle législature. Lors de sa prise de parole devant le Conseil de ville, le nouveau maire, Corentin Jeanneret, n’a pas manqué d’accueillir les nouveaux visages... et ils sont nombreux puisque sur 31 élus, 17 ont vécu mercredi soir leur baptême du feu.

A noter encore que le Conseil de ville de St-Imier a pris un vif coup de jeune pour cette nouvelle législature. La moyenne d’âge s’élève à un peu plus de 40 ans et la plus jeune élue n’a que 18 ans. /nme