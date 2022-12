St-Imier : un législatif uni pour la dernière

Le Conseil de ville de St-Imier termine sa législature en douceur. Pour clore sa dernière séance de l’année et sous cette composition, le législatif s’est réuni dans sa salle historique, celle d’avant pandémie, sous la salle de Spectacles. Les points à l’ordre du jour ont tous été avalisés pratiquement à l’unisson.

Acceptations à la chaîne…

Les élus ont, tout d’abord, approuvé d’une seule voix un crédit-cadre de 800'000 francs destiné à la réfection de routes et chemins agricoles, hors localité. Ils ont, ensuite, avalisé un crédit d’engagement de 130'000 francs afin de professionnaliser la fonction de commandant du Syndicat des sapeurs-pompiers d’Erguël. Une somme répartie entre les cinq communes membres du Syndicat allant de La Ferrière à Villeret. Pour St-Imier, cela représente une dépense annuelle de l’ordre de 72'800 francs soit une augmentation de 44'000 par rapport à la situation actuelle. Le seul point qui a amené quelques prises de parole c’est le rapport de la Commission des finances pour retrouver un équilibre structurel à l’horizon 2024-2026. Toutes les fractions ont souligné l’importance de ce document qui donne des pistes à explorer. Le groupe socialiste a, néanmoins, demandé plus de mesures concrètes de la part de la Commission et surtout la possibilité de débattre des propositions avec ses membres. Cette idée devrait revenir sur la table l’an prochain mais le rapport lui a bien été accepté jeudi soir par l’ensemble des conseillers de ville. Les élus ont, aussi, accepté de traiter une motion du PS qui vise à verdir les espaces publics de St-Imier. Ce projet a été confié à la commission de l’urbanisme.

... et remerciements en cascade

Cette ultime séance de l’année avait un goût particulier pour le maire libéral-radical Denis Gerber qui prend sa retraite politique mais aussi pour plusieurs membres du Conseil municipal et du Conseil de ville qui ne rempilent pas pour la prochaine législature. A l’exécutif, Paula Tanner (ARC), Jessica Froidevaux (ARC) et Marcel Gilomen (PLR) cèdent leur fauteuil. Chaque fraction a pris le temps de remercier les siens pour leur engagement au service de la cause publique et de la vie imérienne. /nme