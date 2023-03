St-Imier au vert mais sans hâte

St-Imier entend affiner sa politique énergétique, mais pas au pas de charge. La majorité du Conseil de ville a balayé jeudi soir deux interventions du parti socialiste qui visaient à ouvrir le débat sur la question et à valoriser davantage le bois-énergie via un projet de chauffage à distance. Le législatif a ainsi suivi l’exécutif qui recommandait un refus des objets parce que la commission de l’équipement est déjà en train de plancher sur ce vaste dossier énergétique. Pour les élus du PLR et ARC, les propositions du camp socialiste n’arrivaient pas « au moment opportun ». Un argument qui ne convainc pas le conseiller de ville socialiste, Théo Brand. « J’ai de la peine à l’entendre… on a l’impression que St-Imier est un peu à contre-courant et ce soir, on a voté à contre-courant », déplore l’élu PS.