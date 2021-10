Page de vie : Noé Thiel

Grâce à ses premières années de vie en Espagne, où il est né, puis ses nombreux déplacements à travers l'Europe, Noé Thiel devient polyglotte. Il maitrise aujourd'hui le français, l'allemand, l'anglais et évidemment l'espagnol. Un atout incontestable pour travailler dans le tourisme et au contact de personnes d'horizons divers. Les échanges et les liens c'est donc au sein même de la nature que Noé Thiel aime les créer. Depuis 7 ans, il vit à 100% des ses activités d'accompagnateur de montagne. Pourtant, cette profession ne s'est pas imposée à lui comme une vocation :