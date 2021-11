Page de vie : Claire Farine

Après une période de remise en question, Claire Farine lance sa société « Sparks of Joy » - pour Etincelles de joie - il y a deux ans. Elle y propose plus largement des peintures empreintes de magie qu’elle crée dans son appartement à Tramelan mais aussi divers ateliers liés au chamanisme. Un défi de taille pour cette Franc-Montagnarde d'origine qui avait initialement opté pour une formation bien plus conventionnelle :