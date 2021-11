Les Verts du Jura bernois tournent le dos à Peter Gasser

Les Verts du Jura bernois ne soutiennent pas l'unique candidat de la gauche régionale pour les élections cantonales de 2022. Dans la course au Conseil-exécutif, le parti écologiste de la région ne fait pas campagne pour le socialiste autonome Peter Gasser. Il brigue le siège garanti au Jura bernois, convoité également par l’UDC Pierre Alain Schnegg. Le comité des Verts appelle ce mardi à voter pour le ticket rose-vert cantonal composé du socialiste biennois Erich Fehr et des sortants, c’est-à-dire la Verte Christine Häsler, et les deux socialistes Evi Allemann et Christoph Amman. Selon le président des Verts du Jura bernois François Roquier, il ne faut surtout pas que les électeurs biffent une candidature de ce ticket au profit de Peter Gasser. Le comité laisse donc la liberté de vote tout en étant conscient que cela pourrait inciter la population à se tourner vers la candidature de l’UDC Pierre Alain Schnegg, seul concurrent direct de Peter Gasser dans la course au Conseil-exécutif.