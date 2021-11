Page de vie : Christel Bersier-Richard

Après avoir lutté pendant plus de 4 ans pour ne pas mourir de faim ou de froid, Christel Bersier-Richard et sa famille ont réussi à rejoindre le papa en Suisse, lui qui avait aussi réussi à fuir l'Allemagne. A l'aube de la vingtaine, elle a alors pu démarrer une vie plus sereine sur sol helvétique avant de s'installer en 1957 à Péry, village qu'elle n'a plus jamais quitté. Sur l'impulsion de son fils Eddy et de sa belle-fille Agnès, elle décide de prendre la plume pour laisser une trace de l'histoire familiale. C'est d'abord dans sa langue maternelle, l'allemand, qu'elle rédige ses mémoires puis elle traduit le tout en français. Depuis l'arrivée de l'Armée rouge en janvier 45, elle explique comment sa famille s'est démenée pour retrouver la trace de son père et obtenir les précieux visas suisses, synonymes d'une vie meilleure :