Le Grand Conseil bilingue

Une journée du bilinguisme au Grand Conseil ce mardi. Mise sur pied en collaboration avec le Forum du bilinguisme, cette journée – la première jamais organisée au parlement – a pour but de marquer l’importance des deux langues officielles pour le canton et rappeler son rôle de pont entre les deux régions linguistiques. Et au-delà de mettre en avant la richesse linguistique du canton de Berne, l’objectif était aussi de sensibiliser les politiques en vue des futurs crédits et décisions concernant la région francophone qui seront discutés tant au parlement qu’au gouvernement, comme l’explique le vice-chancelier et chef de l’Office du bilinguisme David Gaffino :