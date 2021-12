Financement assuré pour Mémoires d'Ici

Le Grand Conseil renouvelle sa confiance à Mémoires d’ici. Le centre de recherche et de documentation du Jura bernois a vu son contrat de prestations prolongé pour la période 2022-2025. Les députés ont approuvé mercredi sans discussions un crédit total de 2,14 millions de francs pour cette période, soit 536'000 francs par an. Un montant qui sera directement prélevé sur l’enveloppe financière réservée au Jura bernois. Pour rappel, Mémoires d'Ici entend augmenter sa capacité de stockage d'archives. L'institution, située à St-Imier, prévoit de s'étendre via une construction souterraine de deux étages. Elle l'a indiqué mardi lors d'une conférence de presse. /oza