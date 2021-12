L'accès à la HEP alémanique en question

Ouvrir les portes de l’enseignement aux détenteurs d’une maturité professionnelle, oui, mais pas à n’importe quel prix. Le député socialiste autonome de Bévilard Peter Gasser a tenté mercredi de s’opposer à un nouveau dispositif de la Loi sur la Haute école pédagogique (HEP) germanophone. Celui-ci veut permettre à celles et ceux qui ont acquis une maturité professionnelle d’entrer à la HEP sans examen préalable, contrairement à ce qui se fait à la HEP BEJUNE. L'institution francophone, partagée sur trois cantons, exige en effet un examen complémentaire auquel il est possible de se soumettre directement ou après une passerelle. Un système de validation des acquis est également en vigueur. En cas d'acceptation définitive de la loi en deuxième lecture, il y aurait donc deux règlements différents dans le canton de Berne, un pour les Romands et un pour les Alémaniques. Une aberration pour Peter Gasser qui, tout en reconnaissant l'apport positif des personnes au bénéfice d'autres formations de base, veut maintenir un certain niveau d'exigence :