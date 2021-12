Grand Conseil : 49 millions pour lutter contre le Covid en 2022

Un montant de 49 millions de francs pour lutter contre le Covid en 2022. C’est le crédit complémentaire accepté jeudi par le Grand Conseil. La stratégie porte sur quatre points spécifiques : la vaccination, le dépistage, la communication et le traçage. Traçage qui a d’ailleurs fait débat et qui pèse à lui seul plus de 18 millions de francs pour 2022, selon les informations communiquées par le Conseil-exécutif. « C’est trop », a martelé l'UDC, qui a tenté de réduire ce montant à six millions de francs. En cause : un rapport coûts/bénéfices largement négatif selon le parti agrarien. Aux yeux de la députée neuvevilloise Anne-Caroline Graber, les moyens alloués au traçage sont disproportionnés :