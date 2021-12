Salaires dans les soins : le Grand Conseil met un frein

La proposition portée par le PS et les Verts aurait coûté environ 8,4 millions de francs par an. Un mal nécessaire selon les deux partis, qui rappellent que la situation est actuellement inacceptable, avec des salaires parfois en dessous de 4'000 francs par mois. « Il ne faut pas se voiler la face : les améliorations sont complexes dans ce domaine, et cela va coûter. Il faut commencer par quelques pas », a tenté de défendre Nathalie Imboden (Verts). Surtout, les conditions de travail poussent les jeunes à quitter ces professions, ce qui ne fait qu'accroître la pénurie de personnel, ont encore souligné les députés de gauche.





Tous à la même enseigne ?

Ces arguments n'ont pas fait mouche à droite, si l'on excepte l'UDF Samuel Kullmann. De nombreux députés ont ainsi appelé à la patience après l'acceptation de l'initiative fédérale sur les soins infirmiers. « On veut se précipiter pour réaliser cette initiative. Nous ne devons pas faire n’importe quoi », a déclaré Raphael Lanz (UDC). Pour lui comme pour d'autres, c'est à la Confédération de donner le cadre. Plusieurs élus ont aussi estimé qu'il ne fallait pas traiter différemment le personnel des institutions de soin que d'autres employés liés au canton, les policiers, enseignants ou le personnel administratif par exemple. Un avis suivi par la majorité. /oza